PCPR prende homem que acorrentou filha para ela não ver o namorado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A prisão ocorreu no fim de semana

Um homem, de 42 anos, foi preso em flagrante no último domingo (16) pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) por deixar a filha acorrentada dentro de casa, em Araucária, cidade da Região Metropolitana de Curitiba. Em conversa com os policiais, o pai alegou que prendeu a filha para que ela não visse o namorado.

continua após publicidade .

A prisão ocorreu logo após vizinhos ouvirem gritos vindo da residência da família. Eles acionaram a Guarda Municipal (GM), que, em pouco tempo, se deslocou ao local.

A força de segurança ouviu gritos de socorro e decidiu entrar no imóvel para averiguar o que estava acontecendo. Ao entrarem, os agentes foram para um quarto, onde se depararam com uma adolescente, de 14 anos, acorrentada.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Donos de berçário são presos suspeitos de torturar bebês e crianças

Por a jovem estar presa, o caso se configura como cárcere privado e resultou na prisão em flagrante do pai dela.

Ainda na residência, a equipe da GM encontrou um simulacro de uma pistola e veneno de rato. Os objetos foram presos.

continua após publicidade .

De acordo com o suspeito, a filha faz acompanhamento psiquiátrico e havia fugido algumas vezes com o parceiro. O homem se opõe ao relacionamento da jovem.

O pai foi autuado pelo crime de tortura.

A garota, por sua vez, prestou depoimento e foi entregue a mãe pelo Conselho Tutelar.

Siga o TNOnline no Google News