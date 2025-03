PCPR prende homem por receptação e recupera rebanho em Jaguapitã

continua após publicidade

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem por receptação qualificada e recuperou parte de um rebanho que havia sido furtado em uma propriedade rural do município de Porecatu, na região Norte do Estado. A captura do indivíduo e o resgate dos animais aconteceram nesta terça-feira (25), em Jaguapitã, na mesma região.

A investigação levou os policiais até um sítio na zona rural de Jaguapitã, onde foram encontrados nove vacas e dois bezerros da raça Guzerá, identificados como pertencentes à vítima.

Segundo o delegado André Ribeiro Leite, diversas pessoas foram abordadas e o responsável pelo rebanho informou ter adquirido os animais recentemente.

“Diante das evidências, o homem foi preso em flagrante pelo crime de receptação qualificada. O gado recuperado foi devolvido ao proprietário. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos”, explica.

DENÚNCIAS – A PCPR reforça o compromisso no combate ao crime de receptação de produtos furtados ou roubados. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia. Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

