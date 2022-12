PCPR prende homem por receptação e apreende 1,5 tonelada de fios

Da Redação

Um homem foi preso em flagrante por receptação qualificada

A Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Sarandi (GMS) deflagraram uma operação nesta semana contra furto e receptação de fios de cobre e energia em Sarandi, região Noroeste do Estado.

Um homem foi preso em flagrante por receptação qualificada. Durante a ação, foram fiscalizados cerca de dez estabelecimentos e apreendidos 1,5 tonelada de fios. Os materiais foram encaminhados à Delegacia da PCPR de Sarandi.

Conforme apurado pela PCPR, os fios e cabos elétricos eram furtados por usuários de drogas e revendidos a baixos preços aos estabelecimentos. As investigações continuam a fim de identificar outros envolvidos.

DENÚNCIAS

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra furto e receptação de fios. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do 197, da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou (44) 99137-9773, diretamente à equipe de investigação.





