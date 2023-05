PCPR prende em Cândido de Abreu idoso suspeito de abusar de criança

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu temporariamente um homem, de 72 anos, suspeito de estrupo de vulnerável. A prisão foi realizada nesta quarta-feira (31), em Cândido de Abreu, na região Norte do Estado.

A delegada da PCPR Juliana Cordeiro conta que os abusos começaram quando a vítima tinha 9 anos.

“Eles eram vizinhos. A violência aconteceu uma única vez, no ano de 2022, quando a criança tinha 9 anos. Após o abuso, a vítima contou para uma colega na escola que contou para a professora. Situação em que realizou a denúncia”, explica a delegada.

As investigações seguem a fim de esclarecer a situação.

DENÚNCIAS

Aquele que tomar conhecimento da prática de algum crime contra criança ou adolescente deve denunciar.

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em casos de violência contra crianças e adolescentes. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do 197, da PCPR e 181, do Disque Denúncia.

Se a violência estiver ocorrendo naquele momento, a pessoa deve acionar a Polícia Militar, por meio do 190.

