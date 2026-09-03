PCPR prende dois homens e apreende adolescentes por tráfico e corrupção de menores

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante dois homens, de 20 e 42 anos, acusados dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores na tarde desta quarta-feira (2), no município de São Carlos do Ivaí, no Noroeste do Estado. A operação resultou ainda na apreensão de dois adolescentes por ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes e na autuação de um terceiro homem por posse de drogas para consumo pessoal.

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As prisões e apreensões foram desdobramento de um trabalho de investigação e monitoramento contínuo realizado pelas equipes policiais, que acompanhavam a movimentação suspeita no endereço. Segundo o delegado da PCPR Renato Lacroix, a ação permitiu localizar 25 porções de cocaína, duas porções de maconha, R$ 769 em dinheiro vivo, uma balança de precisão, rolos de plástico-filme para embalagem de drogas, celulares, além de uma faca e uma tesoura que apresentavam resquícios de maconha.

Para localizar os entorpecentes mantidos em locais de difícil acesso, as equipes contaram com o auxílio de um cão de faro da Polícia Militar do Paraná, que encontrou as porções de cocaína escondidas no interior de um colchão. As porções de maconha e a balança de precisão foram descobertas pelos policiais civis ocultadas no forro da residência investigada.

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Após a finalização dos procedimentos de polícia judiciária e autuações em flagrante, os dois homens presos foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil reforça que a população pode colaborar com as investigações de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou pelo 190 da Polícia Militar para ocorrências em andamento.