PCPR prende cinco pessoas durante ação contra o tráfico de drogas em Cambé

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A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu cinco pessoas pela prática do crime de tráfico de drogas. As capturas aconteceram nesta sexta-feira (22), em Cambé, no Norte do Estado.

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A ação foi realizada em continuidade às diligências iniciadas durante a investigação de um homicídio ocorrido no feriado de Natal, em 25 de dezembro de 2025, na comarca.

Conforme apurado, o crime teria relação com disputas por território ligadas ao tráfico de drogas na região.

Durante a operação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão domiciliar e três mandados de prisão preventiva contra integrantes de um grupo investigado por envolvimento com o tráfico.

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No decorrer das diligências, duas pessoas foram presas em flagrante em uma residência na qual foram localizadas balanças de precisão, objetos utilizados para o tráfico, 700 gramas de maconha, entre buchas e tablete, e 121 porções de cocaína prontas para venda.

"Essa prisão é resultado de um trabalho minucioso e estratégico de nossa equipe, que não mede esforços para localizar e capturar criminosos", afirmou o delegado da PCPR Ricardo Adilson Trinkel.

As cinco pessoas presas foram encaminhadas ao sistema penitenciário.