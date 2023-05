PCPR prende 40 pessoas de organização que movimentava R$ 1 milhão

O grupo atuava no Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu 40 pessoas (sendo 13 em flagrante) em uma operação contra uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas no Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (25). O grupo criminoso movimentava aproximadamente R$ 1 milhão por semana e utilizava pessoas físicas e jurídicas para lavagem de dinheiro.

A PCPR também cumpriu 51 mandados de busca e apreendeu R$ 81.207, sete armas de fogo, dez balanças de precisão, 710 munições, 15 carregadores de pistola, 36,5 quilos de cocaína, 19,1 de maconha, 28,2 quilos de crack, 470 gramas de haxixe, 187 comprimidos de ecstasy, 11 veículos e quatro máquinas de cartão.

A ação aconteceu simultaneamente em Curitiba, São José dos Pinhais, Pinhais, Piraquara e Foz do Iguaçu; São José e Itapema, em Santa Catarina; e Rio de Janeiro e Itaguaí, no estado fluminense.

As investigações tiveram início a partir de um flagrante constatado em agosto de 2022 no Bairro Alto, em Curitiba. Na ocasião, quatro pessoas foram presas e 15 quilos de cocaína apreendidos.

De acordo com as investigações, o grupo é responsável pelo abastecimento de diversos pontos de vendas de drogas e pela remessa de grandes quantidades de entorpecentes a traficantes associados ao grupo, nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro.

“A investigação apurou que a organização criminosa movimentava R$ 1 milhão por semana fazendo essa venda a traficantes aliados e também abastecendo seus pontos de venda. Através do tráfico de drogas, eles, comprovadamente, adquiriram bens e imóveis e também carros de luxo que foram alvos de busca e apreensão”, afirmou o delegado Victor Loureiro.

Os investigados responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores e lavagem de dinheiro. As penas somadas podem chegar a 43 anos de prisão.

