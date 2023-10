PCPR prende 24 pessoas em operação contra o tráfico de drogas

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu 24 integrantes de uma organização criminosa durante uma operação contra o tráfico de drogas, na manhã desta quinta-feira (19), em Curitiba, Campo Largo e Almirante Tamandaré (RMC) e Irati (Centro-Sul). Cerca de 100 policiais participaram da ação. De acordo com as investigações, o grupo também está ligado a homicídios relacionados ao tráfico.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Fomento Paraná aciona municípios para aderirem ao Paraná Recupera

Os policiais civis ainda cumpriram 28 mandados de busca e apreenderam drogas. Três mandados de prisão foram cumpridos dentro do sistema penitenciário: os indivíduos eram responsáveis por liderar a organização criminosa.

continua após publicidade

A PCPR apurou que quatro mulheres, também presas durante a ação, cuidavam da parte financeira do grupo. “Durante as investigações foi verificado que elas faziam movimentações bancárias e também eram responsáveis pela lavagem do dinheiro”, afirma o delegado Rodrigo Brown.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos. Os indivíduos presos serão encaminhados ao sistema penitenciário.

Siga o TNOnline no Google News