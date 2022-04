Da Redação

PCPR oferta 149 vagas de estágio para estudantes; confira

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) oferta 149 vagas para estudantes do ensino médio, técnico e superior em unidades do Estado. A inscrição iniciará às 8h do dia 12 de abril e seguirá até às 23h59 de 17 de abril. A maior parte das vagas (110) é voltada para estudantes do nível superior dos cursos de direito, recursos humanos e informática.

Dezenove vagas do nível superior são para pessoas com deficiência. Vinte e nove vagas são para alunos do nível médio e 10 para nível técnico. A instituição oferece vagas em 43 municípios paranaenses.

Durante o período de inscrição os interessados deverão preencher formulário disponível no site da PCPR. Os candidatos inscritos terão o histórico escolar analisado. Para cada uma das vagas, os três candidatos melhores classificados pela média acadêmica e aprovados em análise curricular serão chamados para entrevista pessoal na unidade da PCPR.

São requisitos para candidatura o estudante ter idade mínima de 16 anos, possuir cadastro ativo e atualizado no site da Central de Estágios, não prestar estágio simultaneamente em mais de um órgão estadual, pertencer a uma das instituições de ensino conveniadas com o Governo do Paraná e não ter realizado estágio de nível médio, técnico ou superior vinculado à Central de Estágio no prázo máximo de dois anos.

Para mais informações acesse www.policiacivil.pr.gov.br/estagio.