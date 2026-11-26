Ao todo, agentes cumprem 26 mandados de prisão e 31 de busca e apreensão em oito cidades

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou, nas primeiras horas desta quinta-feira (26), uma operação para cumprir 57 mandados judiciais contra uma organização criminosa suspeita de tráfico de drogas e lavagem de R$ 59 milhões. A ofensiva tem como foco principal cidades da Região Metropolitana de Curitiba, especialmente Araucária.

-LEIA MAIS: Homem morre em confronto com o Choque da Polícia Militar em Arapongas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Com o suporte de um helicóptero e de nove equipes com cães de faro, os policiais executam 26 ordens de prisão e 31 de busca e apreensão. As diligências ocorrem nos municípios paranaenses de Curitiba, Araucária, Lapa, Pinhais, Piraquara, São Miguel do Iguaçu e Foz do Iguaçu, além de Joinville, em Santa Catarina, onde a ação conta com o apoio da Polícia Civil catarinense (PCSC).

As investigações começaram em março de 2026 e revelaram um esquema voltado à comercialização de grandes quantidades de entorpecentes, incluindo crack, maconha e derivados concentrados de alto valor comercial, como o haxixe dry. Por meio de análises bancárias e financeiras, a corporação apurou que o grupo movimentou R$ 59 milhões provenientes das atividades ilícitas.

De acordo com o delegado da PCPR Bruno Rocha, os suspeitos fechavam as vendas por meio de aplicativos de mensagens, utilizando um catálogo virtual com fotos e vídeos das substâncias disponíveis. Pela internet, os integrantes também definiam tabelas de preços por quilo ou grama e acertavam os detalhes da entrega.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





Foto: PCPR Foto: PCPR

Para transportar os carregamentos, que variavam de dezenas de quilos a mais de uma tonelada, a quadrilha empregava desde carros de passeio até caminhões de grande porte. Segundo Rocha, os motoristas escolhiam trafegar nos horários de maior fluxo nas rodovias justamente para se misturar ao trânsito e diminuir as chances de abordagens policiais.

Os levantamentos da Polícia Civil também apontaram que o grupo operava com uma divisão clara de funções. A estrutura criminosa contava com responsáveis específicos para a negociação, o fornecimento, o armazenamento em depósitos, o transporte das cargas e a dissimulação financeira dos valores arrecadados.