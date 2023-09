PCPR mira grupo suspeito de falsificar diplomas de nível superior

A operação ocorre de forma simultânea em cidades do PR

Um grupo suspeito de falsificar diplomas de nível superior é alvo de uma operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) nesta quarta-feira (13). A ação da força de segurança ocorre de forma simultânea em Curitiba e São José dos Pinhais.

A equipe de reportagem do G1 conversou com o delegado que está à frente do caso. Segundo Tiago Dantas, os suspeitos falsificaram documentos para dar entrada ao Conselho Regional de Educação Física e ter habilitação para atuarem na área.

“Eles apresentaram os diplomas falsos, mas atualmente os documentos são eletrônicos. O Conselho verificou a inconsistência, nos comunicou e iniciamos a investigação”, disse.

As investigações apontaram, ainda, que uma das integrantes do grupo criminoso se passava por fisioterapeuta e fazia procedimentos estéticos em pacientes.



De acordo com as informações da PCPR, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão contra os indivíduos.

Esta é a segunda fase da operação. Na primeira, três pessoas foram presas em fragrante pela corporação.



Com informações do G1.

