PCPR lidera operação nacional contra consumidores de abuso infantil

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) lidera uma operação nacional para desarticular uma rede criminosa que compartilhava material de abuso infantil na internet. Serão cumpridos nesta quarta-feira (26) 54 mandados de busca e apreensão em 49 municípios de 19 estados e no Distrito Federal. A ação conta com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Laboratório de Operações Cibernéticas.

A operação mobiliza as Polícias Civis do Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal.

As investigações tiveram início em Palmas, no sul do Paraná, onde policiais civis identificaram suspeitos que utilizavam plataformas de mensagens para comercializar e disseminar esse tipo de conteúdo criminoso.

“O objetivo da operação é reunir provas para aprofundar as investigações e garantir a responsabilização dos envolvidos”, afirma o delegado Kelvin Bressan. Ele destaca ainda que a ação também visa conscientizar a sociedade sobre os riscos da exposição de crianças e adolescentes na internet.

Denúncias de crimes desse tipo podem ser feitas anonimamente pelos telefones 181 (Disque Denúncia), 197 (PCPR) ou diretamente em uma delegacia.

