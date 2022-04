Da Redação

PCPR indicia homem por torturar filho de doze anos

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) indiciou um homem por torturar o filho, em Terra Boa, região Central do Estado, na terça-feira (26). O suspeito, de 38 anos, estaria agredindo o adolescente, de 12, diariamente.

continua após publicidade .

Durante as diligências, foi apurado que o laudo de exame de corpo de delito do menino confirma as severas agressões físicas sofridas pela vítima.

No dia 19 de abril o menino desapareceu por volta de 17h30. Ele foi visto pela mãe pegando uma mochila da escola, colocando vários pertences nela, e em seguida, indo em direção ao quintal. Pouco tempo depois, a mulher notou o sumiço do garoto.

continua após publicidade .

No dia seguinte, pela manhã, o pai registrou ocorrência do desaparecimento na delegacia. Após a notícia, equipes da PCPR, da Polícia Miliar do Paraná e conselheiros tutelares estiveram empenhados em localizar o adolescente. O menino foi localizado no dia 20, no período da tarde. Ele fugiu para uma plantação na propriedade vizinha com medo do pai. A criança já havia fugido de casa uma vez, sendo localizada na rodovia, indo em direção a Cianorte, região Noroeste do Estado.