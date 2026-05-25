PCPR incinera mais de 1,4 tonelada de drogas em Umuarama

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A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou na sexta-feira (22) a incineração de aproximadamente 1.423 quilos de diversos tipos de entorpecentes em Umuarama, no Noroeste do Estado.

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O procedimento foi executado após autorização judicial, conforme prevê a Lei de Drogas. Entre os entorpecentes destruídos estavam maconha, capulho, haxixe, crack e cocaína.

Os entorpecentes estão vinculados a investigações e processos criminais de combate ao tráfico e são oriundos de apreensões realizadas pelas forças de segurança pública da região.

“A medida tem como finalidade retirar de circulação substâncias ilícitas apreendidas e marca uma etapa fundamental no combate ao tráfico”, explica o delegado da PCPR Rodrigo Couto.

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A ação teve o acompanhamento de representantes da Vigilância Sanitária e Ministério Público.

DENÚNCIAS - A população ainda pode contribuir com investigações que estejam em andamento. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.