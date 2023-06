PCPR flagra gestante transportando mais de meio quilo de maconha

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma mulher grávida foi detida no final da tarde de sexta-feira (16) por policiais civis da 20ª Subdivisão Policial por tráfico de drogas, em Toledo no oeste do Paraná.

continua após publicidade

Durante diligências os agentes policiais suspeitaram da atitude da condutora de um automóvel GM/Vectra que transitava pela Avenida Maripá, na Vila Pioneira.

- LEIA MAIS: Dona de sítio pega ladrão de mandiocas no flagra e chama a PM

continua após publicidade

A equipe realizou então a abordagem ao veículo, ocasião em que os policiais constataram que a mulher de 38 anos de idade, gestante de 8 meses, transportava no do carona uma embalagem com aproximadamente 600g de “morruga”, um derivado da maconha de valor elevado.

A mulher foi autuada em flagrante e ficou à disposição da Justiça Criminal da Comarca de Toledo.

Com informações CGN

Siga o TNOnline no Google News