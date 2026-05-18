TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
PARANÁ

PCPR faz operação contra grupo suspeito de prejuízo de R$ 2 mi em roubos de cargas

A ofensiva visou o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão nas cidades de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), e Curitiba

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.05.2026, 09:11:42 Editado em 18.05.2026, 09:11:26
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

PCPR faz operação contra grupo suspeito de prejuízo de R$ 2 mi em roubos de cargas
Autor Operação acontece nesta segunda-feira - Foto: PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpre nesta segunda-feira (18) cinco ordens judiciais contra um grupo criminoso investigado por diversos roubos de cargas em rodovias da Região Metropolitana de Curitiba. Esta é a segunda fase da operação, que já havia resultado em sete prisões no mês de março.

-LEIA MAIS: Após chuvas intensas, nova massa de ar frio chega ao Paraná e baixa temperaturas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A ofensiva visou o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão nas cidades de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), e Curitiba. A operação é resultado da análise de inteligência dos elementos obtidos durante a primeira fase.

Entre os alvos da operação estão um advogado e uma loja de armas de fogo que forneceria armamentos para a prática criminosa. Com relação ao profissional, a PCPR identificou que ele realizou ações deliberadas para atrapalhar o andamento da investigação e a coleta de provas, além de receber produtos oriundos dos crimes praticados.

A investigação da PCPR mapeou sete roubos atribuídos ao grupo e ocorridos entre setembro do ano passado e janeiro deste ano. Em um dos casos, houve a participação de pelo menos 11 pessoas na ação. Os integrantes alternavam funções nas abordagens e no transbordo das cargas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o delegado André Feltes, os crimes ocorriam em trechos de subida nas rodovias, região nas quais os caminhões reduziam a velocidade. Nesses locais, os criminosos utilizavam dois ou três veículos para fechar a pista e obrigar o motorista a parar. Em algumas situações, efetuaram disparos para interromper a condução do veículo.

“Após a abordagem, o motorista era colocado em um carro e levado para uma área de chácaras na região do bairro Tatuquara, em Curitiba. Enquanto isso, parte do grupo levava o caminhão para locais em Fazenda Rio Grande ou São José dos Pinhais, onde ocorria o transbordo da carga”, explica.

As cargas incluíam ração, papelão, bobinas e chapas de aço. O prejuízo estimado com os crimes é de aproximadamente R$ 2 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na primeira fase da operação, a investigação teve o apoio da Polícia Militar do Paraná, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Guarda Municipal de Campo Largo.

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV