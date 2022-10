PCPR faz a maior apreensão de drogas no ano: 3,5 toneladas de maconha

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

PCPR apreende mais de 3,5 toneladas de maconha em Santo Inácio

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), com apoio da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e da Polícia Militar, apreendeu 3,5 toneladas de maconha e prendeu dois homens por tráfico de drogas, nesta sexta-feira (21), em Santo Inácio, região Norte do Estado. Esta é a maior apreensão de drogas realizada pela PCPR este ano. Estima-se um prejuízo de R$ 6 milhões para o crime organizado.

continua após publicidade .

A abordagem foi feita após denúncia de que um caminhão estava transportando entorpecentes. Conforme apurado, a droga saiu de Maringá, no Paraná, com destino a Belo Horizonte, em Minas Gerais.

De acordo com o delegado da PCPR Leandro Munin, as diligências devem continuar a fim de localizar outros envolvidos. “A gente vai continuar as investigações. A droga saiu de Maringá, então vamos vai identificar quem enviou e quem iria receber”, explica o delegado.

continua após publicidade .

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em apreensões de drogas. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do 197, da PCPR, ou 181 do Disque Denúncia.

Siga o TNOnline no Google News