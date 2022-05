PCPR e GM apreendem 400 quilos de fios de cobre

Da Redação

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Guarda Municipal de Ponta Grossa, apreendeu cerca de 400 quilos de fios de cobre durante uma operação realizada na manhã desta quinta-feira (12).

Na ação, dois homens, de 38 e 44 anos, foram presos em flagrante por tráfico de droga e receptação. Os policiais civis ainda apreenderam 425 gramas de maconha e R$ 4,5 mil.

A operação visa investigar crimes de furto e receptação de cabos de energia elétrica. Também foram fiscalizados estabelecimentos de comércio de sucata.

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem nas investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do WhatsApp, pelo número (42) 3219-2780, diretamente à equipe de investigação, pelo Disque-Denúncia, 181, ou através do 153, da Guarda Civil Municipal.