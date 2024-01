PCPR descobre barracão utilizado para armazenamento de cargas furtadas

A Polícia Civil de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, encontrou, nesta terça-feira (2), um barracão utilizado para o armazenamento de cargas agrícolas furtadas na cidade e na região. As informações são do delegado Nagib Nassif Palma.

Segundo ele, no local havia mais de 36 toneladas de milho, 55 sacos de farelo de soja e 27 sacos de fertilizantes, ainda não pesados.

Foram detidos dois homens, de 27 e 31 anos, que de acordo com o delegado estavam realizando a guarda do barracão e dos produtos nele armazenados.

"As investigações seguem com o intuito de apurar a identidade dos demais integrantes do grupo responsável por tais crimes, sendo que as cargas apreendidas serão restituídas aos seus proprietários", informou a Polícia.

O barracão fica no Distrito Industrial da cidade e foi localizado após investigações que partiram de denúncias.

Nagib explica que a carga de milho estava em um caminhão, no qual estava acoplado um semirreboque com os sinais identificadores adulterados , e as demais cargas estavam dentro do imóvel.

O milho foi furtado no dia 30 de dezembro e a polícia acredita que os outros itens foram furtados nos últimos dias na região dos Campos Gerais, aponta o delegado. O nome dos detidos não foi revelado.

