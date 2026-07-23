PCPR desarticula quadrilha no Noroeste e prende 20 membros de organização criminosa

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), com o apoio da Polícia Militar, prendeu 20 pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e ao comércio de armas de fogo em Paranavaí, na região Noroeste do estado. A megaoperação, desencadeada nas primeiras horas desta quinta-feira, mobilizou mais de 120 policiais, além de equipes especializadas e cães farejadores, para o cumprimento de 20 mandados de prisão preventiva e 27 de busca e apreensão.

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Durante a ofensiva, os agentes apreenderam cerca de 200 gramas de maconha, uma espingarda calibre 12, 25 munições, aparelhos celulares e uma motocicleta de alta cilindrada. Todo o material recolhido será periciado para auxiliar no aprofundamento do caso. Três dos alvos acabaram autuados em flagrante devido à localização de itens ilícitos no momento das abordagens. De acordo com as autoridades, outras cinco pessoas que possuem mandados de prisão em aberto não foram encontradas e seguem na condição de foragidas.

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A deflagração da operação é o resultado de aproximadamente dez meses de investigações, período em que a polícia conseguiu mapear os diferentes núcleos de atuação da quadrilha. Segundo o delegado Gilson Matos, as apurações revelaram que parte da cúpula da organização criminosa exercia a liderança do bando mesmo já estando dentro do sistema prisional. Ao longo dos últimos meses, trabalhos de inteligência, prisões em flagrante e apreensões pontuais forneceram a base probatória necessária para embasar os mandados judiciais executados nesta semana. Todos os detidos foram encaminhados ao sistema penitenciário e permanecem à disposição da Justiça, enquanto as buscas pelos demais investigados continuam.