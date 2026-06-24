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ABUSO SEXUAL

PCPR deflagra operação contra suspeitos de abuso infantil no PR e mais 7 estados

Ação cumpre 16 mandados em oito estados e mira suspeitos de compartilhamento de abuso infantil

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.06.2026, 09:22:57 Editado em 24.06.2026, 09:22:51
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PCPR deflagra operação contra suspeitos de abuso infantil no PR e mais 7 estados
Autor Foto: Divulgação PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou, nesta quarta-feira (23), uma operação para cumprir 16 mandados judiciais contra investigados por armazenar e compartilhar material de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes em diferentes estados do país.

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A ação é a terceira fase de uma investigação conduzida pelo Núcleo de Investigações Qualificadas da Divisão Policial do Interior, com origem na Delegacia de Palmas, no Paraná.

Segundo a PCPR, o novo avanço da investigação teve início a partir da análise de dados extraídos de um aparelho celular apreendido com um suspeito preso na primeira fase da operação, realizada em fevereiro de 2025. O material foi periciado pela Polícia Científica do Paraná.

As informações obtidas indicaram a troca de conteúdo ilícito por meio da plataforma Telegram, o que permitiu a identificação de investigados em diferentes estados. Ao todo, os mandados são cumpridos no Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Ceará, Pernambuco e Distrito Federal.

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No Paraná, a ação ocorre no município de Foz do Iguaçu, no Oeste do estado.

A operação conta com apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas (CIBERLAB), ligado à Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (DIOPI), da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) e do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Também há cooperação da Homeland Security Investigations (HSI), dos Estados Unidos.

Ao todo, são cumpridos oito mandados de prisão preventiva e oito de busca e apreensão, com apoio das polícias civis dos demais estados envolvidos. O objetivo é prender os investigados e apreender equipamentos eletrônicos que possam contribuir com a continuidade das investigações.

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Três fases da operação

Esta é a terceira etapa da operação, que teve início após a apreensão de um dispositivo eletrônico em Palmas contendo imagens e vídeos de abuso sexual infantil compartilhados por meio de aplicativo de mensagens.

Na primeira fase, foram cumpridos 54 mandados de busca em 49 municípios de 19 estados e no Distrito Federal, com 10 prisões. Já na segunda fase, realizada em outubro de 2025, 14 pessoas foram presas em flagrante e 44 mandados de busca foram executados em 18 estados e no DF.

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