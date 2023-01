PCPR deflagra operação contra desvio de malte de cervejarias

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (4) para cumprir 33 mandados de busca e apreensão decorrente de uma investigação contra organizações criminosas responsáveis por desviar malte de grandes cervejarias do Brasil.

continua após publicidade .

Estima-se que o prejuízo à indústria nos últimos dois anos seja superior a R$ 40 milhões.

Leia também: Mortes nas estrada estaduais caem 63% durante Operação Ano-Novo

continua após publicidade .

A ação acontece simultaneamente em Ponta Grossa, Umuarama, Maringá, Alto Paraná, Contenda e Lapa. A PCPR ainda conta com o apoio da Polícia Civil do Rio Grande do Sul no cumprimento de um mandado em Passo Fundo.

Durante as investigações, três pessoas foram presas em flagrante. Elas apontam que uma série de indivíduo desviava malte de uma empresa e o revendia.

Conforme apurado, os integrantes das organizações criminosas atuavam nesta prática há alguns anos e ostentavam vidas de luxo, com carros esportivos e casas de alto padrão.

continua após publicidade .

Assista: null - Vídeo por: tnonline

Fonte: Agência Estadual de Notícias.

Siga o TNOnline no Google News