PCPR deflagra operação contra criminosos que aplicavam golpes

A Polícia Civil cumpriu três mandados de busca e apreensão para desarticular associação criminosa em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpriu três mandados de busca e apreensão visando desarticular uma associação criminosa responsável por aplicar golpes através da venda de cartas de crédito falsas. A ação aconteceu em Curitiba, nesta terça-feira (13). Durante a ação, foram apreendidos documentos, contratos, máquina de cartões, banners e folders.

As investigações apontam que mais de 50 pessoas foram vítimas. Cada uma delas realizou pagamentos entre R$ 30 mil e R$ 40 mil, gerando um prejuízo superior a R$ 1,5 milhão.

Os integrantes da associação criminosa se passavam por empresas que realizavam empréstimos, agindo de forma fraudulenta e vendendo cartas de crédito falsas. Os golpes eram feitos dentro de shoppings em Curitiba.

“Nessa primeira fase a polícia busca angariar elementos e documentos a fim de fazer a identificação completa dos autores”, afirma o delegado Tiago Dantas.

DENÚNCIAS - A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem nas investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do 197, da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia ou (41) 3261-6600 diretamente com a equipe de investigação.

