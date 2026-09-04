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OPERAÇÃO POLICIAL

PCPR deflagra operação com 17 mandados contra suspeitos de seis homicídios no PR

Dois alvos de mandados de prisão não foram localizados durante a ação e são considerados foragidos pela Polícia Civil

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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PCPR deflagra operação com 17 mandados contra suspeitos de seis homicídios no PR
Autor A vítima só recebeu socorro no dia seguinte ao ataque - Foto: - Divulgação PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou uma operação nas primeiras horas desta sexta-feira (4) para cumprir 17 mandados judiciais contra suspeitos de envolvimento em seis homicídios ocorridos no bairro Abranches, em Curitiba. A ação mobilizou as equipes policiais para o cumprimento de oito mandados de prisão temporária e nove de busca e apreensão nos endereços dos investigados espalhados pela região.

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As investigações começaram logo após o registro dos crimes e demandaram um trabalho contínuo de inteligência e diligências de polícia judiciária. Devido à complexidade dos assassinatos apurados, os agentes conseguiram mapear a dinâmica dos fatos, identificar a autoria e comprovar a existência de uma organização criminosa bem estruturada que atuava de forma violenta no bairro.

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Durante a ofensiva deflagrada nesta manhã, seis alvos foram localizados pelas equipes, enquanto dois suspeitos com mandados de prisão decretados não foram encontrados e já são considerados foragidos. A PCPR mantém as buscas nas ruas para tentar capturar a dupla restante e solicita a colaboração da população. Informações que auxiliem na localização dos investigados podem ser repassadas de maneira totalmente anônima por meio do telefone 197, da própria PCPR, ou pelo 0800-643-1121, do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

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Busca e apreensão Homicídios em Curitiba operação policial organização criminosa Polícia Civil do Paraná segurança pública
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