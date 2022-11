PCPR cumpre mandados contra suspeitos de "golpe do motoboy"

Da Redação

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (9) para cumprir 14 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão temporária contra uma organização criminosa responsável por aplicar o golpe do motoboy. As ordens judiciais acontecem na cidade de São Paulo.

Durante as investigações, a PCPR realizou inúmeras diligências, entre elas a quebra de sigilo bancário dos envolvidos, na qual ficou claro a ligação com a associação criminosa.

A PCPR apurou que o grupo criminoso ligava para a vítima e se passava por funcionário de alguma instituição financeira, alegando gastos com o cartão da pessoa.

Os criminosos utilizavam técnicas para que a conversa se parecesse com uma central de banco e alegavam que precisariam trocar o cartão. Posteriormente, as vítimas eram induzidas a acreditar que um motoboy da empresa iria recolher o cartão em um endereço de retirada. Ao recolherem os cartões, os envolvidos realizavam compras e saques indevidos.

Primeira fase

Em junho deste ano, a PCPR deflagrou a primeira fase desta operação. Durante a ação, sete suspeitos foram presos e máquinas de cartão foram apreendidas. Os mandados foram cumpridos em Ponta Grossa, no Paraná, e em Carapicuíba (SP) e São Paulo.

