PCPR cumpre mandado de prisão por furto qualificado e recupera objetos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu, na manhã desta quarta-feira (10), na cidade de Londrina, um homem de 30 anos investigado por praticar furtos na cidade de Arapongas e região.

continua após publicidade .

Na residência do suspeito, também foram localizados diversos objetos como televisões, relógios, celulares, perfumes e eletrodomésticos, além do veículo utilizado para o crime.

- LEIA MAIS: PM cumpre mandado de prisão e apreende maconha em Arapongas

continua após publicidade .

A PCPR iniciou as investigações após uma residência ser furtada em plena luz do dia na cidade de Arapongas, no dia 24 de abril de 2023. As vítimas estão sendo identificadas para a restituição dos objetos.

Os materiais produtos de furto e o criminoso foram encaminhados à delegacia da PCPR em Arapongas.

VÍTIMAS

A PCPR solicita que as vítimas que reconheçam os objetos compareçam até a 22.ª Subdivisão Policial de Arapongas (Rua Marabu, n.º 552), com o comprovante ou nota fiscal do bem para eventual entrega. Telefone (43) 3278-2200.

Siga o TNOnline no Google News