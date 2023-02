PCPR cumpre 9 mandados de prisão contra pessoas envolvidas com tráfico

Da Redação

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpre na manhã desta quinta-feira (23) 21 ordens judiciais contra suspeitos de tráfico de drogas em Matinhos, no Litoral do Paraná.

São nove mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão. A ação acontece em Matinhos e conta com mais de 40 policiais e o apoio de cães da PCPR.

O objetivo da ação é coibir o tráfico de drogas na região. A operação faz parte do Verão Maior Paraná, que conta com reforço no policiamento na região até o começo de março.

A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do Paraná vai enviar, nesta quinta-feira (23), uma equipe a São Paulo para auxiliar na documentação dos municípios atingidos pelas chuvas durante o Carnaval. No domingo (19), o governador Carlos Massa Ratinho Junior colocou à disposição do governo paulista equipes paranaenses para ajudarem na reconstrução e resgate das vítimas afetadas pelos desastres no litoral paulista.

Foram destacados o major Daniel Lorenzetto, chefe do Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres (Ceped), da Divisão de Gestão de Desastres e do Centro Logístico Estadual da Defesa Civil; o capitão Anderson Gomes das Neves, chefe do Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cegerd); e o cabo Silvio Rodrigo Ribas de Araújo Correia, que também faz parte da estrutura do Cegerd.

