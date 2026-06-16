PCPR cumpre 63 mandados contra grupo investigado por caça ilegal e tráfico de armas

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas nesta terça-feira (16) para cumprir 63 mandados judiciais contra suspeitos dos crimes de caça de animais silvestres e comércio ilegal de armas de fogo. A ofensiva acontece em três estados e conta com o apoio da Polícia Militar do Paraná (PMPR), da Polícia Científica do Paraná (PCI-PR), do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) e do Instituto Água e Terra (IAT).

-LEIA MAIS: Carro furtado em São Paulo é recuperado pela GM de Arapongas na PR-444

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Mais de 150 policiais atuam para o cumprimento de 31 mandados de prisão e 32 de busca e apreensão nas cidades de Campo Largo, São José dos Pinhais, Lapa, Tijucas do Sul, Palmeira, Guaratuba, Ponta Grossa, São João do Triunfo, Imbituva, Fernandes Pinheiro, Guamiranga, União da Vitória, Mallet, Coronel Vivida e Itaipulândia. A operação também ocorre em Rio dos Cedros, Brusque e Itajaí (SC); Canarana (MT).

As investigações tiveram início em julho de 2025 após o registro de uma denúncia anônima sobre a realização de comércio de armas de fogo em um grupo de conversas em um aplicativo de mensagens.

“Além da venda de armamentos e munições, verificamos que o grupo era utilizado pelos membros para a divulgação e compartilhamento de fotos e vídeos de caça ilegal de animais silvestres”, disse o delegado Guilherme Dias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A partir das informações repassadas, a PCPR iniciou as diligências, identificou as pessoas que integravam o canal, e representou pelas prisões, que foram autorizadas pela Justiça.