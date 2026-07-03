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PCPR cumpre 36 mandados contra esquema de tráfico que movimentou R$ 1 mi no PR

Os policiais têm a missão de cumprir as ordens contra os integrantes do grupo criminoso e contra os traficantes

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.07.2026, 10:03:45 Editado em 03.07.2026, 10:58:46
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PCPR cumpre 36 mandados contra esquema de tráfico que movimentou R$ 1 mi no PR
Autor Operação foi realizada na manhã desta sexta-feira - Foto: PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas, nas primeiras horas desta sexta-feira (3), para cumprir 36 ordens judiciais contra uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas em diversos municípios da região Sudoeste do Paraná. A ofensiva conta com o apoio da Polícia Penal do Paraná (PPPR) e da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC).

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A operação conta com a mobilização de mais de 80 policiais civis de diversas unidades da PCPR, além do suporte de cães de faro e apoio aéreo de um helicóptero da PCPR. Os policiais têm a missão de cumprir as ordens contra os integrantes do grupo criminoso e contra os traficantes que negociavam com a referida organização.

A ação acontece simultaneamente nas cidades de Marmeleiro, Renascença, Francisco Beltrão, Cruzeiro do Oeste (PR) e Chapecó (SC).

A ofensiva é o resultado de investigações iniciadas em 2024. Na ocasião, a PCPR já havia cumprido mandados de busca e apreensão e prisões preventivas relacionadas ao tráfico. A partir dos elementos de prova coletados e de diligências subsequentes, a equipe de investigação logrou êxito em identificar toda a estrutura da organização criminosa.

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“O grupo era estruturado, contava com divisão de tarefas e era voltado para o tráfico de drogas na modalidade de atacado, fornecendo entorpecentes em maiores quantidades para que outros traficantes fizessem a revenda aos usuários finais”, explica a delegada da PCPR Paula Caroline Wisniewski.

Durante o curso das investigações, identificou-se ainda movimentação bancária expressiva na conta de um dos líderes da organização, alcançando a cifra de aproximadamente R$ 1 milhão, valor proveniente da prática criminosa.

A ação desta sexta-feira visa desarticular o grupo criminoso, estancar o comércio de entorpecentes.

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investigações operação policial organização criminosa Polícia Civil do Paraná Sudoeste do Paraná trafico de drogas
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