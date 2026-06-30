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PCPR cumpre 30 mandados contra grupo ligado ao tráfico no Oeste e Sudoeste do Estado

Mais de 100 policiais das polícias Civil e Militar estão em diligências para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.06.2026, 10:37:58 Editado em 30.06.2026, 10:37:44
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PCPR cumpre 30 mandados contra grupo ligado ao tráfico no Oeste e Sudoeste do Estado
Autor Foto: - Divulgação PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas nas primeiras horas desta terça-feira (30) para cumprir 30 mandados judiciais contra uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas em diversas cidades do Oeste e do Sudoeste paranaense. A ação conta com o apoio da Polícia Militar do Paraná (PMPR) e com o suporte aéreo de um helicóptero da PCPR.

Ao todo, mais de 100 policiais estão em diligências para cumprir 21 mandados de prisão e nove de busca e apreensão com o apoio de cães de faro das duas instituições envolvidas. Entre os crimes investigados estão tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

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- leia mais: PCPR mira grupo especializado em furtos no transporte coletivo de Curitiba

As ordens são cumpridas em Salto do Lontra, Nova Prata do Iguaçu, Dois Vizinhos e Francisco Beltrão, no Sudoeste; Boa Vista da Aparecida, Cascavel e Medianeira, no Oeste; além de um alvo no estado do Mato Grosso.

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A operação é resultado de investigações realizadas após uma outra ação policial ocorrida em 17 de janeiro de 2025 em cidades da região. Na ocasião, a PCPR prendeu 33 pessoas e aprendeu drogas, armas e outros elementos que contribuíram com o aprofundamento das apurações sobre a atuação da organização criminosa.

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A PCPR identificou que os suspeitos mantinham uma rede criminosa com atuação dinâmica e pulverizada, utilizando ferramentas digitais, como aplicativos de mensagens, redes sociais e transações Pix, para viabilizar as atividades ligadas ao tráfico.

“O grupo operava com intensa comunicação virtual. A coordenação dos pontos de distribuição, o controle das entregas e o contato com os usuários eram centralizados por meio de aplicativos de mensagens e redes sociais, garantindo agilidade no fluxo ilícito”, explica o delegado da PCPR Murilo Martinez e Silva.

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As investigações financeiras realizadas demonstraram o alto número de transações repetitivas e de valores padronizados correspondentes ao preço da venda de porções de drogas. “A existência de transações sucessivas e em curtos espaços de tempo demonstra a existência de uma empresa criminosa preparada para abastecer os pontos de venda de drogas e atender a alta demanda de usuários”, complementa o delegado.

A operação desta terça-feira visa desarticular a atuação do grupo e obter elementos para subsidiar a continuidade da investigação.

Por Agência Estadual de Notícias

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investigações policiais MANDADOS DE PRISÃO organização criminosa Polícia Civil do Paraná tecnologia no crime trafico de drogas
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