PCPR apreende máquina de terraplanagem em Londrina

A Polícia Civil do Paraná (PCP) apreendeu, na manhã desta segunda-feira (9), duas máquinas de terraplanagem em Londrina: uma motoniveladora Caterpilar 140 e uma retroescavadeira Case 580M. A operação foi foi realizada por policiais civis da 22ª Subdvisão Policial (SDP), de Arapongas.

Segundo a PCPR, desde o ano de 2020, tramita na Subdivisão de Arapongas um inquérito policial que investiga os crimes de receptação e adulteração de sinais identificadores em máquinas iguais as que foram apreendidas nesta segunda-feira. Em ocasiões recentes, outras máquinas já teriam sido alvos de apreensão, justamente por apresentarem adulterações e, após passarem por perícia técnica, teriam sido constatado que se tratavam de equipamentos furtados.

Durante as investigações da PCPR, foram identificados locais na cidade de Londrina, onde tais maquinários poderiam estar sendo comercializados. Após diligências e acompanhamento das práticas criminosas deste tipo de crime, os agentes da PCPR de Arapongas conseguiram ligar êxito em localizar, nesta segunda-feira, em uma oficina na cidade de Londrina, localizada nas imediações da Avenida Dez de Dezembro, duas máquinas de terraplanagem. Após examinadas pelos agentes da polícia, foram constatadas nítidas adulterações nas plaquetas de identificação das referidas máquinas.

Diante de tais adulterações, as duas máquinas foram apreendidas e encaminhadas para o depósito da PCPR em Arapongas para serem periciadas e após devidamente identificadas, que possa ser chegar aos seus verdadeiros proprietários. Não foi localizado quem teria deixado as máquinas naquele local para passarem por manutenção. As investigações continuam para serem identificadas todas as pessoas envolvidas nos furtos e nas receptação de tais veículos.

