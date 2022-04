Da Redação

PCPR apreende fuzis e prende suspeito em Foz do Iguaçu

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu dez fuzis, 19 carregadores e prendeu em flagrante um homem em Foz do Iguaçu, região Oeste do Estado, na segunda-feira (11).

continua após publicidade .

O armamento foi localizado dentro do tanque de combustível do veículo que estava com o suspeito. O homem pretendia encaminhar o carro por uma cegonha para Curitiba. Ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A PCPR também apreendeu o veículo.