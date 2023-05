PCPR apreende 328 quilos de maconha e prende homem em Umuarama

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante um homem, de 24 anos, por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e receptação, no último sábado (27/5), em Umuarama, na região Noroeste do Estado. Na ação, também foram apreendidos 328 quilos de maconha.

O delegado da PCPR, Gabriel Menezes, explica que as diligências iniciaram após a equipe policial receber denúncias anônimas informando a prática criminosa.

A PCPR apreendeu 328 quilos de maconha, um fuzil calibre 22, munições, duas capas de colete balístico, uma balança de precisão, um giroflex e um veículo blindado com alerta de furto. O veículo será devolvido ao proprietário.

O indivíduo foi autuado e encaminhado à cadeia pública do município de Umuarama. De acordo com as autoridades, as investigações continuam a fim de identificar demais envolvidos.

