PCPR apreende 19% mais maconha nos primeiros cinco meses de 2020

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu 19% mais maconha nos cinco primeiros meses de 2020 na comparação ao mesmo período do ano passado, em operações da Divisão Estadual de Narcóticos. Neste ano foram apreendidas 13 toneladas, enquanto em 2019 foram apreendidas 10,9 toneladas da droga.

Ao se comparar o resultado atual com o obtido entre janeiro e maio de 2018 o crescimento é ainda mais expressivo, com 47,7% de acréscimo. Naquele ano, a apreensão do entorpecente no período foi de 8,8 toneladas.

A delegada da PCPR Ana Cristina Ferreira explica que o aumento nas apreensões de maconha é decorrente das diversas operações realizadas no período e da integração entre forças policiais. Além disso, ela destaca o trabalho dos policiais civis contra o tráfico de drogas.

“Em grande parte, a dedicação e o empenho dos policiais que estão trabalhando na linha de frente, sem medir esforços para servir e garantir a segurança da população, ajudou no aumento das apreensões”, conclui Ferreira.

DROGAS SINTÉTICAS

Já o número de apreensões das drogas sintéticas, ecstasy e LSD, diminuiu em 88,6%. No ano passado foram apreendidas 1.096 unidades, enquanto 2020 apenas 125. Comparado ao mesmo período em 2018, a diferença é de 92,4% com o total de 1.649 unidades.

Essa diminuição tem relação direta com a pandemia. Esse tipo de drogas é utilizado principalmente em festas e eventos com música eletrônica, que estão proibidos para evitar a contaminação pelo novo coronavírus.