A Polícia Civil do Paraná (PCPR) emitiu um alerta à população com orientações para identificar e evitar o golpe do bilhete premiado, modalidade de estelionato em que criminosos prometem dividir um suposto prêmio de loteria para obter dinheiro ou bens das vítimas.

A abordagem costuma acontecer em dupla. Inicialmente, um suspeito se aproxima da vítima alegando ter um bilhete premiado, mas finge enfrentar dificuldades financeiras e afirma não saber como sacar o valor. Logo depois, um comparsa entra na conversa se passando por uma pessoa confiável para confirmar a suposta veracidade do bilhete e dar credibilidade à história.

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Conforme explica o agente de polícia judiciária da PCPR Marcos Assis, os estelionatários convencem a vítima a entregar uma quantia ou objeto em troca de uma fatia do prêmio. “Eles dizem que vão dividir uma parte do dinheiro com a vítima, mas antes pedem uma garantia. Pode ser dinheiro, joias, cartão, senha ou Pix, transferência”, detalha. Assim que recebem o pagamento ou os bens, os golpistas fogem e deixam a vítima com o prejuízo e um papel sem valor.

Para prevenir o crime, a Polícia Civil recomenda desconfiar de qualquer promessa de dinheiro fácil feita por desconhecidos. A orientação é jamais entregar valores em espécie, cartões bancários, senhas ou objetos de valor, nem fazer transferências para liberar supostos prêmios, lembrando que a autenticidade de bilhetes deve ser conferida apenas pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal. “Caso desconfie ou tenha sido vítima, registre o boletim de ocorrência imediatamente. A sua ocorrência pode ajudar a polícia a prender os criminosos e a evitar novas vítimas”, reforça Assis.

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Quem cair no golpe deve contatar o banco imediatamente para comunicar a fraude, tentar bloquear transações e reunir comprovantes, mensagens e dados que ajudem na apuração. O boletim de ocorrência pode ser feito presencialmente em qualquer delegacia da PCPR ou pela internet, no site www.policiacivil.pr.gov.br/BO. Informações anônimas sobre suspeitos podem ser repassadas pelos telefones 197, da Polícia Civil, ou 181, do Disque-Denúncia, enquanto casos em andamento exigem o acionamento imediato da Polícia Militar pelo 190.