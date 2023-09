PC prende quatro homens e apreende 50 pés de maconha em Curitiba e RMC

Em um dos locais tinha uma estufa de maconha com dezenas de pés de maconha

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante quatro homens durante cumprimento de mandados de busca e apreensão, nesta quarta-feira (27), em Curitiba, Pinhais e Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana. Os indivíduos foram autuados por tráfico de drogas e posse de arma de fogo.

Durante a ação foram apreendidos 50 pés de maconha, mais de 20 mil comprimidos de ecstasy, três quilos de MDMA, além de munições, três armas, sendo duas pistolas e um revólver e dois veículos.

“Em um dos locais tinha uma estufa de maconha com dezenas de pés de maconha. Apreendemos também bastante drogas sintéticas”, conta o delegado Rodrigo Brown.

DENÚNCIAS – A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra o tráfico de drogas. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia.

