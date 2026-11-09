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PC-PR apreende pistola despachada como encomenda no PR

A apreensão aconteceu na manhã desta segunda-feira (9), em Cascavel, no Oeste do Estado

Escrito por Da Redação
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PC-PR apreende pistola despachada como encomenda no PR
Autor Pistola da marca Canik, calibre 9mm, foi apreendida - Foto: Divulgação PC-PR

A Polícia Civil do Paraná (PC-PR) apreendeu uma pistola calibre 9mm que havia sido despachada como encomenda por meio de uma transportadora. A apreensão aconteceu na manhã desta segunda-feira (9), em Cascavel, no Oeste do Estado.

-LEIA MAIS: Quase 30% da frota de veículos do PR está com o licenciamento pendente

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As diligências tiveram início após os policiais receberem informações sobre uma possível encomenda contendo uma arma de fogo. Diante disso, a equipe foi até a empresa para verificar a situação.

“No local, foi encontrada uma pistola da marca Canik, calibre 9mm, acompanhada de um carregador sobressalente”, relatou o delegado da PCPR Júlio Bianchi.

A arma foi apreendida e encaminhada para os procedimentos de polícia judiciária. As circunstâncias relacionadas ao envio e à destinação do armamento serão apuradas pela PCPR.

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DENÚNCIAS - A população ainda pode contribuir com investigações que estejam em andamento. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

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Armas Cascavel polícia civil segurança pública transportadoras
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