Paraná

PC investiga organização criminosa envolvida em roubos de cargas

Conforme apurado, o foco da organização criminosa era roubo de cargas de carnes. Estima-se que o prejuízo seja de R$ 850 mil

Da Redação

Atualização: 09 de novembro, 2022, às 19:47

fonte: PCPR

As investigações tiveram início em agosto deste ano e contaram com o apoio do Setor de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF)