PC e PM deflagram operação para apurar crime no Litoral do Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Militar do Paraná (PMPR) estão nas ruas desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (4) para cumprir quatro ordens judiciais ligadas a um homicídio tentado ocorrido em Pontal do Paraná, no Litoral.

São dois mandados de prisão e dois de busca e apreensão. A ação conta com o apoio de policiais que estão atuando no Verão Maior Paraná.

O crime aconteceu no dia 7 de dezembro de 2023. Na ocasião, a vítima foi amarrada e mantida em cárcere privado, mas em um momento de descuido dos suspeitos conseguiu fugir. A motivação está ligada ao tráfico de drogas. O objetivo da ação é apurar as circunstâncias e identificar outros indivíduos envolvidos.

Verão Maior Paraná

O Verão Maior Paraná reúne uma série de ações voltadas aos veranistas e moradores dos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste. São atividades esportivas e de lazer que englobam aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, shows, torneios e competições nacionais e internacionais, programação inclusiva e educação ambiental. A agenda completa pode ser consultada no site www.verao.pr.gov.br.

