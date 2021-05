PC do PR prende homem por latrocínios contra homossexuais

Continua após publicidade

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu o suspeito de três latrocínios contra homossexuais ocorridos entre os dias 16 de abril e 4 de maio deste ano, em Curitiba, no Paraná, e em Abelardo Luz, no estado de Santa Catarina (SC). A captura aconteceu neste sábado (29), no bairro Capão Raso, em Curitiba.

O indivíduo é responsável pelas mortes de David Júnior Alves Levisio, ocorrida no dia 27 de abril e Marco Vinício Bozzana da Fonseca, morto no dia 4 de maio, ambas na capital paranaense. Ele também é suspeito do latrocínio de Robson Olivino Paim, no dia 16 de abril, em Abelardo da Luz (SC).

Ainda no dia 11 de maio, o homem tentou matar mais um homossexual, no bairro Bigorrilho, em Curitiba. Na ocasião, a vítima conseguiu resistir ao ataque, mas teve alguns bens subtraídos.

CRIME- As três vítimas eram homossexuais e moravam sozinhas. Os três homens foram encontrados mortos na cama de suas residências com sinais de asfixia e tiveram pertencentes subtraídos.

De acordo com as investigações, o suspeito marcava os encontros por aplicativos de relacionamento entre homossexuais. Em um primeiro momento, o indivíduo trocava fotos com as vítimas e posteriormente se deslocava até a residência, ao chegar no o local as estrangulava. Após o sufocamento as cobria com cobertas.

INVESTIGAÇÃO- Inicialmente os casos foram tratados como homicídio, porém foram identificados pertences subtraídos dos locais.

Após investigações de alta complexidade, foram realizadas diligências para identificar o suspeito e em sequência capturar o indivíduo. Durante as investigações a PCPR ainda contou com o apoio da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC).