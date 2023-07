PC divulga vídeo de homicídio ocorrido no PR; homem foi morto em posto

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou imagens dos suspeitos envolvidos no homicídio que vitimou Edicarlos da Silva Siqueira Kuss, no dia 25 de outubro de 2022, no bairro Ganchinho, em Curitiba.

Na ocasião do fato, dois suspeitos atraíram a vítima até um posto de combustível e, após estacionarem o veículo, outros dois indivíduos chegaram no local em uma caminhonete. Na sequência, o homem foi atingido por diversos disparos de arma de fogo.

“Conforme apuramos, são quatro pessoas envolvidas no planejamento do homicídio. Duas pessoas estavam com a vítima no local e outros dois suspeitos executaram o crime. Após os disparos, todos fugiram e modificaram objetos relacionados ao fato, em prejuízo da investigação”, afirma o delegado da PCPR Victor Menezes.

De acordo com as investigações, o suspeito também está envolvido com o tráfico de drogas na região.

Veja:

DILIGÊNCIAS- Na sexta-feira (7), os policiais civis cumpriram três mandados de busca e apreensão contra dois suspeitos que estavam com a vítima no local do crime. A ação aconteceu no bairro Sítio Cercado.



Foram apreendidos objetos de informações relevantes que auxiliarão no andamento das investigações.

DENÚNCIAS- A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na localização dos suspeitos e na localização das armas utilizada. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 0800-643-1121, diretamente à equipe de investigação.

