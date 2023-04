PC deflagra operação contra suspeitos de furto de gado na região

Da Redação

A operação aconteceu nesta manhã.

A Polícia Civil de Jandaia do Sul deflagrou, na manhã desta quinta-feira (20), uma operação conjunta com a Polícia Militar (PM) contra uma quadrilha especializada em furto de gado em propriedades rurais.

Mais de 30 policias foram para as ruas de Jandaia do Sul e com o apoio do helicóptero da PM cumpriram mandados. Além de Jandaia, a operação aconteceu simultaneamente em Marialva, Ourizona e Maringá.

Segundo o delegado de Jandaia do Sul, Carlos Diego Paravidino Machado, uma investigação sobre essa associação criminosa, vinha acontecendo há alguns meses e nesta manhã foi deflagrada a operação.

“Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, e um mandado de prisão. Duas pessoas foram presas, um em flagrante em Jandaia do Sul por porte ilegal de arma de fogo. E outra pessoa foi presa em Ourizona, por mandado de prisão", explicou o delegado.

Além da arma de fogo, outros objetos de interesse da investigação também foram apreendidos. As investigações continuam, segundo o delegado.

