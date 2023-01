PC cumpre mandados de busca e apreensão contra vereadora em Sabáudia

Da Redação

Durante as buscas na residência foram apreendidas armas e munições em situação irregular

Em cumprimento à determinação proferida pelo Poder Judiciário de Arapongas, a polícia civil esteve na manhã desta sexta-feira, 06, na cidade de Sabáudia, realizando buscas no endereço de uma vereadora, de 48 anos, que está sendo investigada sobre sua atuação junto à UBS do município. A PCPR também esteve no posto de saúde municipal em que a vereadora trabalha.

Segundo apurou a reportagem, a vereadora é suspeita de usar carimbos dos médicos e repassar receitas de medicamentos para pessoas que procuram atendimento no posto. A denúncia teria sido feita no Ministério Público por uma médica.

A vereadora foi levada pela polícia para a Delegacia de Arapongas, onde foi ouvida pelo delegado em inquérito policial.

Durante as buscas na residência, foram apreendidas armas e munições em situação irregular que estavam na posse do marido da vereadora. Foram apreendidos, uma pistola calibre 9mm, uma espingarda calibre 22 e uma espingarda calibre 20. Ambos foram conduzidos à 22.ª Subdivisão Policial de Arapongas para as providências de polícia judiciária.

O marido, de 44 anos, foi autuado em flagrante e, após o pagamento da fiança, foi liberado. A vereadora será ouvida pela polícia em data oportuna, devidamente acompanhada de seu advogado.

As investigações prosseguem em sigilo.





Nota da Prefeitura

A Prefeitura Municipal de Sabáudia se manifestou no início da tarde desta sexta-feira (06). Por meio de um ofício, o município tratou sobre o mandado de busca e apreensão na Unidade de Saúde Antonio Valério.

Leia:

Vimos pelo presente, em respeito a solicitação realizada pelo Departamento de imprensa do Município de Sabáudia, prestar os seguintes esclarecimentos:

A Prefeitura Municipal de Sabáudia, através da Procuradoria Jurídica, informa que está em contato com a 22ª Subdivisão da Polícia Civil da Comarca de Arapongas/PR, para habilitação e ciência dos fatos envolvendo cumprimento de mandado de busca e apreensão junto à Unidade de Saúde Antonio Valério, ocorrido nesta manhã de sexta-feira (06).

Maiores informações poderão ser solicitadas à Procuradoria Jurídica que irá orientar o gestor sobre a necessidade de abertura de sindicância e/ou para apuração dos fatos e posterior providências cabíveis, em virtude de se tratar de procedimentos sigilosos.

