PC cumpre mandados contra suspeitos de tráfico de drogas no Paraná

Um aparelho celular e uma certa quantia em dinheiro foram encontrados e apreendidos na casa de um dos investigados

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas, desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (11), para cumprir 24 ordens judiciais, sendo 14 mandados de busca e apreensão e 14 mandados de prisão preventiva, contra suspeitos de tráfico de drogas. A operação "Roque" foi desencadeada pelo Departamento de Investigação sobre Narcótico (Denarc), de Londrina, e conta com o apoio da Polícia Civil dos municípios em que a ação acontece.

Os mandados estão sendo cumpridos em Londrina, Faxinal e Manoel Ribas.

As investigações de alta complexidade tiveram início há cerca de um ano. Em fases anteriores, cinco pessoas foram presas.

Prisão em Faxinal

A ação das forças de segurança resultou na prisão de um homem, de 32 anos, no bairro Los Angeles, em Faxinal, norte do Paraná. A ordem de prisão preventiva foi expedida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Londrina.

Os policiais realizaram um mandado de busca e apreensão na residência do investigado. Um celular e uma quantia em dinheiro foram encontrados na casa do suspeito e foram apreendidos.

O indivíduo foi encaminhado para a delegacia, onde se encontra à disposição da Justiça.

O objetivo da operação Roque é combater o narcotráfico no norte paranaense.

