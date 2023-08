PC apreende dez toneladas de fio de cobre no PR; homem foi preso

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu 10 toneladas de fio de cobre em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Um homem foi preso em flagrante por receptação durante a operação, que foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (16).

Na ação foram cumpridos cinco mandados de busca em estabelecimentos de recicláveis em Colombo e Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O intuito foi coibir este tipo de ação criminosa.

“Esse tipo ação criminosa faz com que órgãos públicos e residências fiquem sem luz e sem internet, causando inúmeros prejuízos. Além disso, alimenta um mercado que está sempre ligado com o tráfico de drogas e outros crimes. Por isso, a atuação da PCPR é importante para impedir a ação dos criminosos”, afirmou o delegado Rodrigo Brown.

As apreensões incluem fios de cobre queimados e cortados, alguns fios com identificação de empresas de telefonias, hidrantes e outros materiais suspeitos de serem produtos de furto.

DENÚNCIAS

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na investigação de furtos de fio de cobre. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do 197, da PCPR, ou 181 do Disque-Denúncia.

