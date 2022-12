Pavimentação de estrada rural atende 18 mil famílias em 200 municípios

Da Redação

O Governo do Paraná vem ampliando os serviços de conservação e pavimentação de estradas rurais. Nos últimos quatro anos, aproximadamente mil quilômetros foram pavimentados com pedras poliédricas ou com blocos sextavados em todo o Estado. O investimento ultrapassou R$ 304 milhões, com benefício a aproximadamente 18 mil famílias de 2 mil comunidades em mais de 200 municípios.

A ação abriu cerca de 25 mil postos de trabalhos, entre vagas diretas e indiretas, segundo estimativas do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável (Deagro), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab).

O Programa Estradas Rurais Integradas aos Princípios e Sistemas Conservacionistas - Estradas da Integração é hoje um dos mais importantes para o ambiente rural do Paraná. Não apenas porque possibilita o transporte dos insumos e da produção agropecuária de forma mais rápida, mas também porque ajuda na conservação do solo das propriedades e garante acesso seguro aos serviços de saúde, transporte escolar, lazer e turismo rural.

Durante 2022, servidores do Deagro percorreram 20 dos 23 núcleos regionais da Seab para reuniões com técnicos da própria secretaria, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater (IDR-Paraná) e das prefeituras.

Além da supervisão das obras que que estavam em execução no Estado, os coordenadores do programa orientaram sobre as boas práticas para se ter uma estrada de qualidade. Os encontros continuam em 2023.

PATRULHAS RURAIS

O Estradas da Integração também envolve projetos para abertura, adequação, readequação, manutenção e/ou melhorias em estradas por meio das Patrulhas Rurais, bem como apoio a consórcios intermunicipais. Estão em execução 12 convênios. Cada consórcio recebe a patrulha composta por dois caminhões caçamba, um caminhão comboio, uma pá-carregadeira, um rolo compactador, uma motoniveladora, uma escavadeira hidráulica e um trator de esteira.

Ao Estado cabe também a capacitação dos técnicos e dos operadores de máquinas visando o respeito ao projeto e às técnicas adequadas para melhorar o consumo de óleo diesel. Entre 2019 e 2022, as patrulhas rurais executaram projetos de adequação em cerca de 1,6 mil quilômetros de estradas, com aquisição de 1,6 milhões de litros de óleo diesel. O investimento alcançou R$ 5,8 milhões, beneficiando aproximadamente 2 mil propriedades e cerca de 10 mil agricultores.

