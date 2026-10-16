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OBRAS

Pavimentação da PR-160 entre Imbaú e Reserva atinge 22% de conclusão

Empreitada do DER/PR abrange 28 quilômetros de rodovia e já recebeu mais de R$ 41 milhões

Escrito por Da Redação
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Pavimentação da PR-160 entre Imbaú e Reserva atinge 22% de conclusão
Autor As frentes de trabalho mais avançadas concentram-se nos serviços de terraplenagem - Foto: DER/PR

As obras de pavimentação da PR-160, no trecho que interliga os municípios de Imbaú e Reserva, na região dos Campos Gerais, atingiram 22,22% de conclusão. Conduzida pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), a empreitada abrange uma extensão de 28,36 quilômetros e conta com um investimento total previsto de R$ 187,8 milhões, dos quais cerca de R$ 41,7 milhões já foram aplicados nas melhorias de infraestrutura.

- leia mais: Entenda o que mantém firme a passarela das Cataratas do Iguaçu

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Atualmente, as frentes de trabalho mais avançadas concentram-se nos serviços de terraplenagem, focados na adequação da antiga pista de terra e na correção da geometria para garantir maior segurança e trafegabilidade. O andamento também é expressivo na pavimentação, etapa que engloba a aplicação da sub-base de macadame seco, base de brita e a camada final de concreto asfáltico usinado a quente. Todo esse escopo estrutural abrange o eixo da pista central, a construção de 12,8 quilômetros de terceiras faixas e a implantação de dois novos contornos rodoviários, localizados em Imbaú e no distrito de José Lacerda, pertencente a Reserva.

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Além do asfaltamento, o projeto já concluiu a estrutura da nova ponte sobre o Rio São Pedro, que agora aguarda a integração à pista pavimentada da rodovia. As equipes de engenharia também trabalham na instalação dos novos sistemas de drenagem de águas e nos primeiros serviços de sinalização, com a fixação de defensas metálicas. Até a entrega final, a rodovia ainda receberá passagens de fauna, sinalização horizontal e vertical, plantio de grama, construção de abrigos para pontos de ônibus e instalação de cercas, garantindo a modernização completa do trecho.

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CONSTRUÇÃO Imóveis infraestrutura pavimentação rodovias
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