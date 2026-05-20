'Paulinho Matador' morre após troca de tiros com a Polícia Militar no PR
Procurado por diversos homicídios, incluindo o de uma mulher encontrada sem cabeça no ano passado, criminoso foi baleado ao reagir a uma abordagem
Apontado como o principal suspeito de assassinar e degolar uma mulher no ano passado, um homem conhecido como “Paulinho Matador” morreu na noite desta terça-feira (19) após um confronto com a Polícia Militar em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A companheira dele foi presa na ação por tentar ajudá-lo a fugir e por entrar em luta corporal com os agentes.
O tiroteio ocorreu após equipes do 17º Batalhão da PM, que realizavam patrulhamento na região, localizarem o suspeito, que já era procurado por diversos crimes, segundo a Banda B. De acordo com o tenente Satler, ao perceber a aproximação da viatura, o homem fugiu para o interior de um imóvel utilizado como borracharia e passou a atirar contra a equipe. Os policiais revidaram a agressão e balearam o suspeito, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Durante a tentativa de abordagem, a companheira do procurado tentou intervir violentamente na operação policial para facilitar a fuga dele. Segundo a corporação, a mulher chegou a empurrar um dos militares e tentou tomar a arma dele, motivo pelo qual foi detida em flagrante e encaminhada à delegacia.
"Paulinho Matador" acumulava diversas investigações por homicídios e outros crimes ocorridos em Fazenda Rio Grande e municípios vizinhos. O caso de maior repercussão atribuído a ele aconteceu no bairro Jardim Europa, onde o corpo de uma mulher foi localizado sem a cabeça. Até o momento, a parte do corpo da vítima não foi encontrada pelas autoridades.