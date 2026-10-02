Patrão é detido após agredir funcionário com golpes de facão no PR

Um empresário foi detido pela Guarda Municipal na manhã desta sexta-feira (2) após agredir um de seus funcionários com golpes de facão em Cascavel. A ocorrência foi registrada em uma empresa situada nas proximidades do Aeroporto da cidade, logo após uma discussão motivada por questões de trabalho.

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A equipe da Guarda Municipal foi acionada pelo telefone 153 para intervir em uma briga no local, situado perto do novo bloqueio atrás da área aeroportuária. De acordo com o relato da vítima aos agentes, a discussão teve início quando o patrão fez uma reclamação sobre o ritmo de trabalho do funcionário, que havia se ausentado momentaneamente de suas funções para buscar água. Durante o desentendimento, o homem pegou um facão e desferiu golpes contra as costas do trabalhador, deixando marcas visíveis no corpo da vítima.

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Os agentes de segurança conseguiram conter os envolvidos no local da agressão e apreenderam a arma branca utilizada no ataque. Diante dos fatos, a Guarda Municipal conduziu o agressor e o funcionário para a Delegacia de Polícia Civil de Cascavel, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis ao caso.