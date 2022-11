Pato Branco conquista título da Ginástica Rítmica dos JAP´s

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O município de Pato Branco conquistou neste sábado (12/11), no Complexo Esportivo Estação Cidadania, o título na classificação geral da ginástica rítmica (GR) pela fase estadual dos 64º Jogos Abertos do Paraná (JAP´s), competição promovida pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral do Esporte e realizada pela Prefeitura de Apucarana.

continua após publicidade .

Cascavel terminou a competição em segundo lugar, com Maringá ficando na terceira colocação. Também competiram atletas de Toledo, Londrina, Pinhais, São José dos Pinhais e Campo Largo. Pato Branco também obteve a primeira posição na competição de conjunto (arco).

Já na final de aparelho arco, a campeã foi Samara Sibin, de Toledo, com Kauany Paes, de Pato Branco, em segundo, e Gabryela da Rocha, de Cascavel, em terceiro lugar. Na final de aparelho fita, o primeiro lugar ficou com Mayte Guzman, de Pato Branco, seguida por Geane Silva (Toledo) e Vitória Oda Miranda (Pato Branco).

continua após publicidade .

O coordenador dos JAP´s, Richard César Salvador, agradeceu o prefeito Junior da Femac e o secretário de Esportes, José Marcelino, o Grillo, pela realização de mais uma etapa da competição. “O município não tem medido esforços para sediar os jogos, finalizando assim a segunda etapa com a disputa da ginástica rítmica, uma modalidade muito bonita que tem uma característica de beleza e todos que vieram aqui prestigiaram uma ótima competição”, destacou Salvador.

A técnica de Pato Branco, Anita Klemann, comemorou muito a conquista no “Estação Cidadania”. “Estou super feliz, as meninas trabalharam bem, é um trabalho árduo iniciado no ano passado e já estamos começando a colher os resultados. As nossas ginastas são muito dedicadas e contam com apoio dos familiares e da Prefeitura de Pato Branco”, frisou a técnica Anita.

A professora Neusa Maria da Silva, da Escola de GR da Prefeitura de Apucarana, mostrou satisfação com a disputa da modalidade no município. “Graças a Deus estamos muito felizes com o término da competição que teve um índice técnico muito alto, agradecendo mais uma vez o apoio do prefeito Junior da Femac e do nosso secretário, professor Grillo”, disse a professora Neusa.

TERCEIRA ETAPA - Nos dias 25, 26 e 27 de novembro, Apucarana sediará a terceira e última etapa da fase estadual dos 64º JAP´s. Vão acontecer as semifinais e finais das modalidades de basquetebol (m e f), futsal (m e f), futebol sete, handebol (m e f) e voleibol (m e f) e, também as disputas de handebol de praia (m e f), tênis (m e f), tênis de mesa (m e f) e xadrez (m e f)

Siga o TNOnline no Google News